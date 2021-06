Kane: «Eriksen fa parte della famiglia del calcio. Spero di vederlo presto»

L’attaccante della nazionale inglese Kane ha parlato anche di Christian Eriksen durante la conferenza stampa in vista della gara tra Inghilterra-Scozia. Le sue parole, riportate dal Mirror, sono state molto belle nel supportare il suo ex compagno di squadra al Tottenham

FORZA ERIKSEN − Così Harry Kane sull’ex compagno di squadra al Tottenham: «È stato difficile. Ovviamente guardarlo e vederlo accadere è stato davvero difficile. Per fortuna Christian è vivo e sembra stare bene. Non ho avuto alcun contatto con lui personalmente ma mia moglie ha parlato con sua moglie. Da quello che ho capito, tutto sta andando per il meglio. Christian è in tutti i nostri cuori, così come in tutta la famiglia del calcio. E’ un promemoria di quanto velocemente le cose possono cambiare nella vita e di non dare mai le cose per scontate. Spero di vederlo presto di persona. Spero di riuscire a farlo dopo il torneo»