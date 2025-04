Kane chiarisce prima dell’Inter: «Caviglia slogata, già successo. La mia sensazione…»

La vittoria per 3-1 contro l’Augsburg, che ha consolidato il primato in Bundesliga, si è trasformata in una serata amara per il Bayern Monaco. Dopo il grave infortunio muscolare che costringerà Jamal Musiala a saltare la sfida di Champions League contro l’Inter, arriva un nuovo allarme per Vincent Kompany: anche Harry Kane è finito sotto osservazione. Il giorno dopo, l’attaccante inglese ha chiarito la situazione.

BRUTTA BOTTA – Nelle prossime ore sono attesi esami più approfonditi per valutare l’entità del colpo subito alla caviglia da Harry Kane. A Monaco si spera che si tratti solo di una contusione gestibile. L’attaccante inglese ha ricevuto un duro colpo alla caviglia durante il match di venerdì sera, rimanendo comunque in campo fino al 94’ e segnando il gol del momentaneo 2-1. Il giorno dopo la partita, ha chiarito: «Mi sono slogato la caviglia nell’azione appena prima del cartellino rosso La caviglia è un po’ gonfia, ma ci sono abituato. Ho avuto qualche infortunio alla caviglia prima, questo è solo uno di poco conto. Non sono preoccupato».

Kane tranquillizza il Bayern Monaco prima dell’Inter

