Kallon: “Inter sogno, piÃ¹ di un club! RimarrÃ² nerazzurro per sempre”

Kallon: “Inter sogno, più di un club! Rimarrò nerazzurro per sempre”

Intervistato ai microfoni del “Matchday Programme” nel giorno di Inter-Atalanta, l’ex attaccante Mohamed Kallon ha parlato del suo passato nerazzurro

SOGNO – Queste le parole dell’ex attaccante dell’Inter, Mohamed Kallon: «Ero felicissimo, perché a quei tempi il campionato italiano era il sogno di qualsiasi giovane che volesse fare il calciatore professionista. Poi quella era una grandissima squadra, piena di campioni e per me era un sogno che diventava realtà. Se sei stato un giocatore dell’Inter lo rimarrai per sempre: l’Inter è qualcosa di più di un club».

