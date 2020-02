KakÃ : “San Siro, spero resti qualcosa! Derby? Ibrahimovic e speriamo…”

Kakà: “San Siro, spero resti qualcosa! Derby? Ibrahimovic e speriamo…”

Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto come Kakà, è un ex giocatore tra le altre di Real Madrid e Milan. Nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” (QUI quella di Lucio), ha detto la sua riguardo il Derby di Milano facendo riferimento a San Siro.

IL DERBY – Kakà, ex giocatore del Milan, parla subito del derby ricordando le sue emozioni e soprattutto un gol in particolare: «Gol nel Derby? Ti dà una fiducia incredibile: cross di sinistro di Gattuso, feci gol di testa. Una rarità

per me. Mio derby preferito? Quello di Champions League. Si dice sempre che il derby è una gara a parte. Quella di Champions League è una cosa ancora più unica. Distacco notevole tra Inter e Milan? Un derby che consenta al Milan di svoltare davvero. Una partite del genere può dare una grande spinta: San Siro è uno spettacolo meraviglioso. Le epoche cambiano, ci sono stati tanti problemi economici e di gestione. Vedo che la classifica è migliorata, ma mi auguro soprattutto che le proprietà del Milan e dell’Inter ricomincino a investire quanto serve per tornare al top. Il momento è adesso: Inter e Milan sono squadre storiche, Milano è una città bellissima, l’Italia è un paese meraviglioso. Mi fa tristezza non ritrovare le milanesi negli ottavi o nei quarti di Champions League. Credo che si debba riavviare un circolo virtuoso: con la Champions incassi, puoi ingaggiare grandi giocatori e tornare in alto. Pronostico? Segna Ibra e poi speriamo bene…».

NUOVA CARRIERA – Kakà ha appena terminatogli studi nel corso UEFA denominato Mip (Master for International Players). Sette settimane distribuite in un anno e mezzo per preparare gli ex grandi giocatori nel dopo-carriera: «Ci danno una visione più ampia dell’industria calcio e dell’industria sportiva in generale. Con me ci sono Drogba, Arshavin, Malouda, Balzaretti, Julio Cesar. È una bella classe».

SAN SIRO – Kakà conclude dicendo la sua riguardo San Siro e il progetto per il nuovo stadio: «Mi auguro che mantengano almeno qualche elemento architettonico. Capisco che il calcio sia business, che negli stadi si debbano fare tante cose e non ci si possa fermare al sentimento, ma qualcosa deve restare. Il Maracanà ha cambiato faccia tante volte e non è più la stessa cosa. C’è ancora la storia dentro, ma non è uguale».

