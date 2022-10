Kahn avvisa: «Niente da regalare al Barcellona, vogliamo arrivare primi»

L’ex portiere e oggi dirigente del Bayern Monaco, Oliver Kahn, si è espresso sul match che i bavaresi affronteranno domani col Barcellona. Gara che interessa anche all’Inter

NO REGALI − Kahn certo sulla gara di domani al Camp Nou con l’Inter interessata: «Non abbiamo niente da regalare al Barcellona. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e arrivare primi nel gruppo. È un grande club, una grande squadra, abbiamo avuto molti duelli in passato. Siamo pronti per una grande partita. È il girone più difficile: Bayern Monaco, Inter, Barcellona. Non è ancora finita. Abbiamo il massimo rispetto per loro. I risultati in campionato sono eccezionali, loro forti». Queste le parole riprese da Mundo Deportivo.