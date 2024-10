Kabasele segna, ma l’arbitro salva il Milan! Resta il dubbio sull’irregolarità

Il Milan dopo due sconfitte consecutive vince soffrendo nel finale contro l’Udinese che trova il gol con Kabasele. Ma l’arbitro Chiffi annulla tutto al VAR per presunta posizione di fuorigioco. La sfida di San Siro termina sul risultato di 1-0 per i rossoneri, tra le polemiche.

DI MISURA – Il Milan ha conquistato una vittoria sofferta per 1-0 contro l’Udinese in una gara valida per l’ottava giornata di Serie A, decisa da un gol di Samuel Chukwueze nel primo tempo. I rossoneri hanno però dovuto resistere con grande difficoltà dopo l’espulsione di Tijjani Reijnders al 29′, che ha costretto la squadra di Paulo Fonseca a giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora. Il Milan è passato in vantaggio già al 13′, grazie a un’azione ben orchestrata da Christian Pulisic, che ha servito Chukwueze, il quale ha finalizzato con freddezza. Dopo il gol, la partita è cambiata radicalmente quando Reijnders è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Lovric. Da quel momento, l’Udinese ha cercato di approfittare della superiorità numerica, creando diverse occasioni, ma ha trovato sulla sua strada un Mike Maignan.

Kabasele in gol come contro l’Inter, ma l’arbitro salva il Milan!

POLEMICA VAR – Negli ultimi minuti, l’allenatore dell’Udinese, Alexander Blessin, ha giocato il tutto per tutto, spostando il difensore Kabasele in attacco. Il momento più drammatico è arrivato al 95′, quando lo stesso Kabasele è riuscito a segnare di testa su un cross preciso, sembrando finalmente avere strappato il pareggio per i friulani. Tuttavia, dopo un consulto con il VAR, l’arbitro ha annullato il gol per una presunta posizione di fuorigioco, lasciando l’Udinese delusa e senza punti. Una decisione che lascia perplessi, e non con poche polemiche. Il gol di fatto è stato annullato, ma in questo momento non si capisce ancora il motivo. Si parla di presunta posizione di fuorigioco.