Juventus, per Vlahovic guaio serio? Allegri preoccupato a -8 dall’Inter – TS

I tormenti in casa Juventus sembrano non finire più. I gravi infortuni di Chiesa, Pogba, Di Maria e Bremer non sono gli unici a preoccupare Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite. Anche Dusan Vlahovic rischia di saltare il match contro l’Inter.

TABÙ INFORTUNI – La settimana del vecchio derby d’Italia non sembra iniziare nel migliore dei modi per la Juventus. Nella conferenza stampa di ieri Massimiliano Allegri ha confermato l’assenza di Dusan Vlahovic nella partita contro il Lecce. Il serbo ha subito un infortunio durante lo scontro di Champions League di questo mercoledì. Persiste per lui un dolore all’adduttore e ai bassi addominali, che lo ha tormentato anche lo scorso anno. Nel ritiro bianconero Vlahovic sembrava fiducioso sul suo rientro a pieno regime e il campo in questo inizio di stagione ha confermato ciò. La partita contro il Benfica ha rotto gli equilibri ed ora c’è la possibilità che ricominci il calvario per l’attaccante bianconero. La paura per Allegri è di non vederlo con l’Inter, ma sarebbe rischioso farlo giocare: ci potrebbe essere una ricaduta grave. Dusan Vlahovic è indispensabile per la Juventus, il suo minutaggio è più basso solo di quello di Danilo. Le valutazioni in vista della settimana prossima saranno fatte giorno dopo giorno, sperando in un miglioramento della condizione fisica dell’ex Fiorentina.

Fonte: Fabio Riva – TuttoSport