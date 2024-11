Juventus, vittoria nel derby col Torino: un gol per tempo

La Juventus ha vinto il derby contro il Torino per 2-0 e con questa vittoria agganciano momentaneamente l’Inter al secondo posto in classifica, in attesa del big-match di domenica sera tra i nerazzurri e il Napoli.

UN GOL PER TEMPO – La Juventus vince 2-0 conquistando il derby in casa contro il Torino giocato all’Allianz Stadium. Il successo conferma la crisi dei granata, che con questa partita incassano la sesta sconfitta nelle ultime sette partite e proseguono il tabù derby, che li vede vittoriosi solo una volta negli ultimi 37 confronti: l’ultima vittoria risale infatti al 26 aprile 2015. Il match ha visto una Juventus dominante già dalla prima metà, con i bianconeri che hanno preso il controllo sin dai primi minuti all’Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta ha sbloccato la partita al 18′: dopo un tentativo pericoloso di Cambiaso respinto con il piede dal portiere Milinkovic-Savic, Timothy Weah è stato pronto a raccogliere la respinta e a siglare il vantaggio con un tap-in a porta vuota, portando i tifosi juventini in visibilio.

Juventus-Torino 2-0, anticipo di Serie A

VITTORIA NEL DERBY – Per il Torino, la serata è peggiorata quando Ilic e Ricci sono stati costretti a lasciare il campo per infortuni, riducendo ulteriormente le opzioni offensive di Juric. Nonostante le difficoltà, nella ripresa i granata hanno mostrato più determinazione. Il raddoppio juventino è arrivato all’85’ grazie al giovane talento Kenan Yildiz, che ha chiuso la partita con un colpo di testa in tuffo su cross preciso di Conceicao, sigillando il risultato sul 2-0. Questa vittoria permette alla Juventus di raggiungere momentaneamente il secondo posto in classifica, a pari merito con l’Inter a quota 24 punti. Domani, però, i nerazzurri saranno impegnato a San Siro contro il Napoli.