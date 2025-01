La Juventus ritrova la vittoria: battuto il Milan con Maignan complice!

Dopo numerosi pareggi in campionato, la Juventus ritrova la vittoria battendo 2-0 il Milan davanti ai propri tifosi. Maignan si fa beffare, prima da Mbangula e poi da Weah.

PRIMA FRAZIONE – In attesa dall’altro big match di questo sabato di Serie A, fra Atalanta e Napoli, all’Allianz Stadium di Torino si scontrano Juventus e Milan. Il primo tempo della sfida valida per la ventunesima giornata si rivela ricco di occasioni per entrambe le squadre. All’ottavo minuto ci prova Mbangula, che riceve da Thuram e calcia con un destro al giro: il pallone termina di poco fuori dalla porta. Dall’altra parte, all’11, c’è Rafael Leao che calcia gol destro un pallone servitogli da Musah. Alla fine vince Kalulu che devia. Rossoneri vicini al gol al 19′, col destro di prima intenzione di Reijnders sui risvolti di un calcio d’angolo. La deviazione, prima di McKennie e poi di Tomori, impedisce all’olandese di andare a segno. Ancora pericoloso il Milan al 27′, prima con Leao e poi per due volte con Theo Hernandez sulla ribattuta. La difesa bianconera, però, riesce a tenere botta e a mantenere il risultato neutro. Al 36′, poi, risponde la Juventus con la conclusione di prima intenzione di Yildiz alla quale Maignan dice di no.

Juventus-Milan 2-0

SECONDA FRAZIONE – All’intervallo Thiago Motta è costretto a rinunciare a Yildiz. Il giovane, colpito da un problema all’adduttore, lascia il posto a Weah all’inizio del secondo tempo. Finalmente nei secondi 45′ si sblocca il risultato: ad andare in vantaggio è la Juventus, con un gol abbastanza rocambolesco. Maignan, infatti, viene beffato dalla deviazione di Emerson Royal sul tiro dal limite dell’area di Mbangula, che può così esultare per l’1-0. Al 64′ arriva anche il raddoppio bianconero, complice anche l’uscita del portiere del Milan che lascia a desiderare. Tutto ha inizio con un veloce contropiede della Juventus a servire Weah che entra in area, mette fuori gioco Tomori, e calcia un diagonale sinistro. Nel finale i rossoneri provano a riaprire la sfida, ma non c’è più tempo: Juventus-Milan termina 2-0.