Juventus, vittoria a fatica col Cagliari e quarto posto in classifica

La Juventus vince in casa del Cagliari ma che fatica all’Unipol Domus. I bianconeri di Thiago Motta salgono al quarto posto in classifica.

VITTORIA SOFFERTA – La Juventus vince a fatica all’Unipol Domus di Cagliari, superando i padroni di casa con un risicato 0-1, frutto della rete messa a segno da Dusan Vlahovic nei minuti iniziali del match. Il match si sblocca già nei primi minuti, quando Vlahovic sfrutta al meglio un clamoroso errore difensivo di Yerry Mina. Il centrale colombiano gestisce male un pallone apparentemente innocuo, permettendo all’attaccante serbo di insaccare alle spalle di Scuffet con freddezza. La Juventus, forte del vantaggio, prende il controllo del gioco e crea diverse occasioni per chiudere i conti già nel primo tempo, ma la poca precisione sotto porta e le parate del portiere rossoblù impediscono il raddoppio. Nella ripresa, il Cagliari prova ad alzare il baricentro, cercando di mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

Juventus al quarto posto nonostante la fatica

LOTTA CHAMPIONS – Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus, pur non brillando per tutta la gara, conquista tre punti importanti che le permettono di superare la Lazio in classifica conquistando il quarto posto in solitaria. I bianconeri sfruttano anche lo stop di Fiorentina e Milan.