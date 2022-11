La Juventus vince e scavalca la Lazio: terzo posto in solitaria! Doppio Kean

La Juventus ha battuto la Lazio per 3-0 grazie alla doppietta di Moise Kean. Un gol per tempo all’Allianz Stadium. I bianconeri chiudono il proprio 2022 al terzo posto in classifica

TRIS − Juventus cinica contro una Lazio che gioca anche bene ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Szczesny. I bianconeri partono meglio con una doppia occasione firmata Kean-Milik. I biancocelesti iniziano a macinare gioco e possesso palla dal quarto d’ora in avanti. Tante uscite dal basso dalla propria metà campo e ottimo fraseggio fino ai 20 metri ma squadra di Sarri quasi mai pericolosa. Nel finale di primo tempo arriva il timbro juventino. Break di Rabiot che lancia Kean, perfetto il suo pallonetto a battere Provedel. Nella ripresa, ottima gestione del risultato dei bianconeri che raddoppiano dopo nove minuti ancora con Kean, che insacca dentro dopo una ribattuta di Provedel su tiro di Kostic. Nel finale c’è festa anche per Milik, che sotto porta non può sbagliare un assist al bacio di Chiesa. Juventus che vince e convince. Meno dieci dal Napoli ma terza in classifica.