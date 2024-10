La Juventus vince grazie a un autogol in vantaggio numerico. Ora l’Inter

La Juventus vince per 1-0 contro la Lazio nella sfida che precede il confronto diretto contro l’Inter in Serie A. I biancocelesti, che hanno giocato in 10 per 70 minuti a causa dell’espulsione di Alessio Romagnoli, sono stati beffati dall’autogol di Mario Gila nel finale.

LA PRESTAZIONE – La Juventus non inizia in maniera ottimale la sfida contro la Lazio dell’Allianz Stadium. Per i primi 20 minuti, infatti, i biancocelesti riescono ad avere il pallino del gioco, mostrando qualità e velocità nella gestione del pallone. La Juventus risulta essere timida e attendista, non riuscendo a incidere in fase offensiva. Lo scenario muta completamente al 24′ con l’espulsione di Alessio Romagnoli a causa di un fallo da ultimo uomo ai danni di un intraprendente Pierre Kalulu. Da quel momento, come prevedibile, sono i calciatori bianconeri a fare la partita. La Lazio si mostra ben organizzata al fine di cogliere le occasioni opportune per ripartire.

SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione si assiste a una Juventus maggiormente pericolosa in fase offensiva, con due occasioni significative al 57′ e al 59′. La prima è tutta costruita da Dusan Vlahovic, autore di una zampata in area di rigore che si stampa sulla traversa. La seconda è frutto di un’azione corale, con Timothy Weah che serve ottimamente Douglas Luiz con un cross dalla destra. Il brasiliano colpisce di testa a lato da posizione molto privilegiata. Quando la partita sembrava troppo bloccata per una svolta favorevole ai bianconeri, la Juventus ha trovato la rete del definitivo 1-0 grazie a un autogol di Mario Gila all’84’. Ora i piemontesi sono attesi dalla sfida contro lo Stoccarda in casa prima del derby d’Italia contro l’Inter di domenica prossima.