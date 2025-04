La Juventus vince col fiatone finale: il Lecce si sveglia troppo tardi

La Juventus batte il Lecce 2-1 e si porta momentaneamente al terzo posto. I salentini si svegliano solo nel finale e non riescono a pareggiare.

VITTORIA COL FIATONE – L’ultima partita del sabato di Serie A è quella tra Juventus e Lecce all’Allianz Stadium di Torino. La Vecchia Signora, dopo i 4 punti raccolti contro Genoa e Roma, sfida i salentini di Marco Giampaolo con l’obiettivo di raccogliere punti importanti in ottica Champions League. Dal canto suo, il Lecce è obbligato ad una grande partita, dopo la vittoria del Venezia sul Monza, che ha portato i lagunari a soli due lunghezze proprio dal quartultimo posto. Pronti-via e dopo due minuti, Koopmeiners trova il gol del vantaggio su assist di Vlahovic. Al 19′ ci prova pure Renato Veiga, ma il difensore viene murato sul più bello da Baschirotto. La Juventus non molla e al 33′, dopo un’azione molto bella, raddoppia con Yildiz. Secondo assist per Vlahovic. La ripresa si apre con la tegola in casa Lecce: fuori Krstovic per infortunio e dentro Rebic. Al 61′ occasione per Tete Morente, ma bravo Di Gregorio a chiudere la porta. Il Lecce preme e dopo la clamorosa occasione capitata sui piedi di Rebic all’83’, tre minuti più tardi Baschirotto di testa trova un grande gol. Nel finale, la Juve si intimorisce un po’ e i salentini ci provano con Helgason, ma il suo tap-in va al lato.

JUVENTUS-LECCE 2-1

2′ Koopmeiners, 33′ Yildiz, Baschirotto (L)