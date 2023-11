Juventus, la vetta manca da più di 3 anni. Chance con l’Inter – CdS

La Juventus non lotta per lo Scudetto oramai da diversi anni, si era quasi dimenticata il sapore di partite come quella di questa sera con l’Inter. Una chance che manca da più di 3 anni.

OCCASIONE – La Juventus questa sera può tornare in vetta al campionato come mai gli era successo negli ultimi tre anni e mezzo. Il primo agosto del 2020 i bianconeri festeggiarono l’ultimo dei nove Scudetti consecutivi e chiusero la loro striscia di primati. Da quel giorno la Juventus non è più tornata in cima alla classifica, questa sera contro l’Inter ha la prima occasione per farlo. Cinque vittorie consecutive, difesa granitica e la voglia di ottenere il sorpasso 1.212 giorni dopo dall’ultima volta. Manuel Locatelli è rientrato, ma inizierà dalla panchina. In attacco spazio a Dusan Vlahovic, che affiancherà nel 3-5-2 di Max Allegri lo scoppiettante Federico Chiesa.

fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore