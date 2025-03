Juventus umiliata e disintegrata dall’Atalanta! Ora l’Inter per la Dea

La Juventus perde clamorosamente 4-0 in casa contro l’Atalanta. La Dea annichilisce la Signora e domenica giocherà con l’Inter.

SIGNORA UMILIATA – Allo Stadium si gioca una sorta di playoff per rimanere in corsa scudetto insieme a Inter e Napoli, che hanno vinto rispettivamente contro Monza e Fiorentina. A Torino va in scena un succulento Juventus-Atalanta. Spoiler: è un dominio assoluto della Dea. La prima occasione della partita capita sui piedi di Zappacosta, che si accentra e calcia col destro, ma il tiro viene fuori strozzato. Al ventunesimo è la volta di Lookman provarci, ma la conclusione del nigeriano è centrale e finisce tra le braccia di Michele Di Gregorio. Al 29′ cambia la partita: mani in area di rigore di McKennie e per Sozza è rigore. Dal dischetto glaciale Mateo Retegui, che si conferma sempre più capocannoniere del campionato. Nel finale di primo tempo, tripla occasione clamorosa per l’Atalanta: due volte con Lookman, che prende pure il palo e poi con Zappacosta. In quest’ultimo caso, favoloso Di Gregorio. Nella ripresa, il canovaccio non cambia e anzi la Dea diventa indomabile. Dopo 50 secondi arriva il 2-0 di de Roon. Al 65′, l’Atalanta cala addirittura il tris con Zappacosta. Al 77′ Lookman fa poker scatenando l’ira dello Stadium. Tutto lo stadio va in polemica con la squadra e più del 50% lascia gli spalti prima del fischio finale. L’Atalanta umilia la Juventus e domenica prossima ci sarà il big match contro l’Inter.

JUVENTUS-ATALANTA 0-4

29′ rig. Retegui, 46′ De Roon, 65′ Zappacosta, 77′ Lookman