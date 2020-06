Juventus, ultrÃ  in panchina. Tuttosport punge: “Contro l’Inter ha funzionato!”

Juventus, ultrà in panchina. Tuttosport punge: “Contro l’Inter ha funzionato!”

La Serie A torna in campo ma a porte chiuse, e secondo “Tuttosport” la Juventus non avrà grossi problemi, dato che il tifo ci sarà comunque e dalla panchina, producendo effetti “assai positivi” così come contro l’Inter, lo scorso 8 marzo. Il quotidiano torinese punge i nerazzurri, esaltando la panchina bianconera.

TIFO DAGLI SPALTI – La Juventus riparte a porte chiuse così come tutte le squadre di Serie A, e proprio come contro l’Inter, lo scorso l’8 marzo, i veri tifosi saranno in panchina: incitare la squadra così come fatto contro i nerazzurri, e secondo il quotidiano torinese: “con effetti assai positivi”. E poi continua: “il tifo della panchina bianconera ha il vantaggio di essere genuino e naturale: persona in carne e ossa che urlano ai compagni. È successo con l’Inter, quando lo Juventus Stadium era vuoto, e si ripeterà anche contro il Milan (in Coppa Italia, ndr).

Fonte: Tuttosport.