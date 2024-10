Juventus, tre novità per lo Stoccarda: 2 negative. Orizzonte Inter!

La Juventus domani sfiderà lo Stoccarda nella terza partita di Champions League. Allenamento di rifinitura per i bianconeri, tre notizie anche in ottica Inter.

ULTIME – La Juventus si appresta a preparare la partita di Champions League contro lo Stoccarda, che si giocherà domani sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, reduci dal polemico successo in campionato contro la Lazio, scenderanno in campo per la terza volta in questa Champions. Nelle prime due partite hanno trionfato due vittorie contro PSV Eindhoven per 3-1 e Lipsia per 2-3. Adesso un’altra avversaria tedesca, che in Bundesliga è appena decima con nove punti all’attivo. Brutto KO nell’ultimo turno contro il Bayern Monaco, che ha vinto 4-0. La Juventus, impegnata nella rifinitura alla Continassa, ha appena ricevuto tre notizie relative all’infermeria. Domenica ci sarà la sfida contro l’Inter.

Juventus-Stoccarda, ma sguardo all’Inter: tre notizie per Thiago Motta

NOVITÀ – Nella rifinitura di Juventus-Stoccarda si è allenato regolarmente in gruppo Weston McKennie. Il centrocampista americano, out contro la Lazio, ha recuperato dall’affaticamento muscolare e dunque sarà a disposizione di Thiago Motta per la partita di domani e anche per il match di San Siro contro l’Inter. Niente da fare invece né per Nico Gonzalez né per Teun Koopmeiners. Entrambi hanno saltato la rifinitura e non ci saranno in Champions League. Da capire se saranno a disposizione contro l’Inter.