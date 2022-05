Juventus, tre giocatori puntano il recupero con l’Inter. Attesa Pellegrini – CdS

Anche per la Juventus venerdì ci sarà un anticipo di Serie A in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter: alle 21 sarà ospite del Genoa. I bianconeri, a una settimana dall’Inter, devono valutare diversi giocatori più Pellegrini, fermatosi ieri (vedi articolo). Il Corriere dello Sport ne indica tre con possibilità.

I DUBBI – Per Juventus-Inter, finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo, Massimiliano Allegri è alle prese con alcuni problemi in rosa. L’ultimo in ordine di tempo è Luca Pellegrini, che si è fermato ieri per una botta alla caviglia sinistra. A prescindere dal Genoa dopodomani sono in tre a puntare l’Olimpico, stando al Corriere dello Sport: Danilo da Silva, che venerdì col Genoa riposerà, Juan Guillermo Cuadrado e Manuel Locatelli, quest’ultimo però più in ritardo di condizione. Sicuro assente Mattia De Sciglio, squalificato e peraltro alle prese con un problema muscolare. Improbabile il rientro di Weston McKennie. In Genoa-Juventus possibile riposo anche per Adrien Rabiot e Denis Zakaria.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.