La Juventus travolge in un tempo una brutta Udinese. Riecco Samardzic

Vince facile la Juventus in Friuli, con l’Udinese travolta senza opporre resistenza. Finisce 0-3, con in campo nei padroni di casa il redivivo Samardzic dopo il mancato trasferimento all’Inter.

UNA PASSEGGIATA – La Juventus non ha problemi a liberarsi dell’Udinese, che si dimentica di scendere in campo nel primo tempo. Finisce 0-3 all’Udinese Arena, con i gol che arrivano tutti entro l’intervallo. Neanche due minuti e il risultato è già sbloccato, su errore sulla trequarti campo di casa ne approfitta Federico Chiesa che dal limite trova l’angolino basso alla destra di Marco Silvestri. Per lui è il secondo gol consecutivo, l’altro proprio in Udinese-Juventus nell’ultima giornata della scorsa Serie A. Un cross di Alex Sandro è toccato con la mano di richiamo da Festy Ebosele, per l’arbitro è rigore senza esitazioni anche se qualche discussione ci sarebbe. Trasforma Dusan Vlahovic, 0-2 al 20′. Poco dopo episodio nell’area juventina, ma sulla caduta di Florian Thauvin non arriva il fischio ritenendo regolare il contatto con Adrien Rabiot. E proprio Rabiot chiude i conti nel terzo minuto di recupero del primo tempo, di testa su cross da sinistra bucato da un disastroso Silvestri. Nella ripresa pura accademia per la Juventus, che gestisce il triplo vantaggio. Nell’Udinese entra all’intervallo Lazar Samardzic, che impegna Wojciech Szczesny con un sinistro centrale, ma la partita è già chiusa.