Juventus, torna a +15 punti! Tiago Pinto: «Rido per non piangere!»

Nel pomeriggio è arrivata la decisione da parte del Collegio di Garanzia in merito al ricorso della Juventus per quanto riguarda la penalizzazione dei 15 punti (momentaneamente restituiti). Tiago Pinto, prima della sfida di Europa League della Roma, intervistato su Sky Sport ha risposto ironicamente.

MEGLIO RIDERE – Tiago Pinto la prende con filosofia dopo la restituzione dei quindici punti alla Juventus: «Rido per non piangere! Non sono avvocato e gli aspetti legali non mi competono, ma come uomo di sport dico che abbiamo giocato con una classifica che non risponde al reale. Oggi siamo concentrati alla sfida di Europa League».