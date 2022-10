Juventus: tanti, troppi infortuni. Problemi in vista della gara contro l’Inter

La prossima partita dell’Inter in campionato sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. La sfida si giocherà contro una delle squadre più colpite dagli infortuni in quest’inizio di stagione: la Juventus. I giocatori a rischio per questa settimana non sono pochi.

ALLARME INFORTUNI – La situazione in casa Juventus non è molto positiva. Nonostante le 3 vittorie consecutive contro Torino, Empoli e Lecce Allegri non può di certo sorridere. Gli infortuni non smettono di tormentare i bianconeri. Per la trasferta di Lecce l’allenatore toscano ha dovuto sopperire a 10 assenze e la preoccupazione sale pensando ai match contro Paris-Saint-Germain ed Inter. Gli ormai noti nomi out per il derby d’Italia saranno Pogba, Chiesa e Kaio Jorge. I primi due stanno per tornare, ma è difficile che siano rischiati questa settimana.

ALTRI ASSENTI – Nelle ultime ore la Juventus ha ufficializzato anche gli infortuni di Iling Junior e di Mckennie. L’americano salterà le prossime 3 partite, mentre il giovane talento bianconero è costretto a saltare 3 settimane per un trauma distorsivo alla caviglia destra. De Sciglio, Bremer, Paredes e Di Maria sono in dubbio. Difficile per loro partire comunque dal primo minuto. L’ultimo giocatore probabilmente out sarà Dusan Vlahovic. Nonostante l’operazione in segreto e la riabilitazione di quest’estate il serbo è ancora alle prese con la pubalgia. I tempi di recupero non si conoscono, ma l’Inter è un miraggio pensando al fastidioso infortunio.