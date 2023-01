Juventus, che stangata! Meno 15 punti: ricorso Coni senza mezze misure

La Juventus potrà rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni dopo la sentenza della procura federale dei 15 punti di penalizzazione. Ecco cosa prevede il ricorso

VICENDA − Stangata alla Juventus che dovrà scontare ben 15 punti di penalizzazione nell’attuale campionato di Serie A (vedi nuova classifica). Il club bianconero è stato condannato per il caso plusvalenze. Guai anche per i dirigenti, condannati con durissime sentenze (vedi articolo). Per la Juventus però non è tutto perduto. Come da regolamento, Il club potrà rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI per un eventuale ricorso entro 30 giorni. Importante sottolineare come la penalizzazione non potrà essere modificata: o verrà confermata o sarà tolta del tutto