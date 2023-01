La Juventus soffre a Cremona subendo anche due pali ma passa al 91′!

La Juventus vince sul campo della Cremonese 0-1. In gol il polacco Milik su punizione, ma bianconeri fortunati. Ben due i pali colpiti dalla formazione lombarda

CORSARA − Allo Zini è serata di gala per la Cremonese, arriva la Juventus. La squadra di Alvini non si lascia per nulla intimorire dal blasone dei bianconeri giocando bene sin dall’inizio. Pronti-via e dopo 16 minuti lombardi subito in vantaggio con Valeri. Dolce il pallonetto del giocatore romano. Ma la gioia dura pochissimi attimi perché il signor Ayroldi annulla tutto per fuorigioco. La Juventus si affaccia in avanti con il giovane Soulé, che impegna Carnesecchi in due occasioni. Nella ripresa, Allegri manda in campo Federico Chiesa che sfiora la rete dopo pochi secondi. Ma la più grande palla-gol del match arriva al 68′ ed è sui piedi di Dessers, che lanciato a rete calcia in porta colpendo il palo interno. La risposta della Juventus si fa attendere di dieci minuti con Kean, che si gira benissimo ma trova l’ottima respinta di Carnesecchi. All’82’ la porta juventina trema ancora: Afena Gyan suggerito defilato a destra, tiro-cross e pallone che si stampa sul palo. Nel finale la Juventus prova il forcing e al 91′ trova il gol del vantaggio: punizione dai 25 metri di Milik e palla che si infila alla sinistra di Carnesecchi con l’aiuto del palo.