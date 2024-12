Juventus-Skriniar, operazione onerosa. La situazione – Sky

Milan Skriniar, da tempo accostato alla Juventus, fatica a trovare spazio al Paris Saint-Germain. Luca Marchetti ha spiegato la situazione in casa bianconera su Sky Sport.

TRATTATIVA – A pochi giorni dall’apertura del mercato invernale, negli studi di Sky Sport si parla anche di qualche trattativa futura oltre a commentare la vittoria della Juventus in casa del Monza. Ospite al Club di Fabio Caressa, anche Luca Marchetti che ha messo un punto sulla presunta trattiva tra la Juventus e l’entourage di Milan Skriniar. L’esperto di mercato ha spiegato così: «Skriniar non è nel mirino della Juventus per una questione di costo. L’ex Inter costa troppo a livello di ingaggio. Anche se il Psg continua a pagare otto milioni netti per non farlo giocare, magari prima o poi si troverà qualcuno che contribuirà a quell’ingaggio».