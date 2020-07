Juventus, sfugge il primo match point. Fofana firma il 2-1 Udinese al 92′!

La Juventus cade sul campo dell’Udinese, rimandando la vittoria dello scudetto. Salvezza matematica invece per i friulani, che ribaltano il gol di de Ligt con le reti di Nestorovski e Fofana.

RIMONTA – La Juventus mantiene sei punti di distacco sull’Atalanta, al secondo posto. Una vittoria contro l’Udinese avrebbe significato scudetto matematico per gli uomini di Maurizio Sarri. Ma la festa è rimandata, perché a vincere sono i bianconeri friulani. Matthijs de Ligt aveva portato in vantaggio la Juventus al 42′ del primo tempo con una botta di destro da fuori. Un tiro a fil di palo che trafigge Juan Musso. Una rete arrivata poco prima dell’intervallo, a suggellare quarantacinque minuti senza rischi. Ma nella ripresa si scatenano gli uomini di Luca Gotti. Al 52′ arriva il pareggio fulmineo di Ilija Nestorovski, che innesca una gara fin lì giocata a ritmi piuttosto bassi. Ed è Seko Fofana a regalare la vittoria ai suoi, concludendo magistralmente un contropiede al 92′. Una vittoria che rimanda la festa scudetto per Cristiano Ronaldo e compagni, ma che vale la salvezza matematica per l’Udinese. La Juventus rimane saldamente in testa a 80 punti, e ora attenderà lo scontro tra Milan e Atalanta (domani alle 21.45).