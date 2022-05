Juventus, sfida al Genoa ma testa all’Inter: Allegri vara mini-turnover – TS

La Juventus, questa sera, sfiderà il Genoa al Marassi. Allegri, però, è già proiettato alla sfida contro l’Inter di mercoledì: previsto mini-turnover. La probabile di Tuttosport

TURNOVER? – La Juventus questa sera sarà di scena al Marassi contro il Genoa, ma con la testa già alla sfida dell’Olimpico contro l’Inter. La Coppa Italia, spiega Tuttosport, è un obiettivo da non fallire per i bianconeri, con i tifosi che sperano di cancellare le sconfitte subite contro i nerazzurri in questa stagione. A Marassi, Allegri dovrebbe optare per un mini-turnover: de Ligt e Chiellini dovrebbero partire dalla panchina. Danilo e Pellegrini, acciaccati, rimarranno a Torino e torneranno a disposizione per la sfida di mercoledì. Nell’11 titolare rientra, invece Cuadrado, che scalderà i motori in vista della sfida all’Inter. In mezzo, riproposto anche il giovane Miretti, con Arthur in regia e Rabiot mezzala sinistra.

Fonte: Tuttosport – Antonio Milone