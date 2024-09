La Juventus sbatte contro la Roma. Prima a pari merito con Inter e Torino

La Juventus non riesce a superare la Roma nella terza sfida di questa stagione di Serie A. Lo 0-0 finale rende i bianconeri primi in classifica insieme all’Inter e al Torino.

LA PRESTAZIONE – La Juventus ospita la Roma nel terzo incontro della stagione di Serie A 2024-2025. Il match segue un andamento molto chiaro sin dai primi minuti, con i giallorossi che provano a fare la partita e i bianconeri pronti a ripartire per sfoderare la velocità e le accelerazioni di Samuel Mbangula e Kenan Yildiz. Il primo tempo è in realtà avaro di emozioni, con le due squadre che trascorrono la maggior parte del tempo a studiarsi, badando soprattutto a non concedere spazi pericolosi ai giocatori offensivi della compagine avversaria. Nel secondo tempo, complici anche gli ingressi di Teun Koopmeiners e Sergio Conceicao all’inizio di tale frazione, la Juventus prova a dominare maggiormente il possesso palla per creare occasioni da gol con continuità. Nella realtà, probabilmente anche a causa dei meccanismi di gioco ancora da sistemare, la formazione bianconera non risente in maniera effettiva dell’ingresso dei due nuovi acquisti del calciomercato estivo. Il match prosegue con le due squadre che cercano di rendersi pericolose, senza però produrre azioni concrete. La rete non arriva, con il pareggio finale che può ritenersi quello giusto in base al fatto che nessun team abbia mostrato qualcosa in più rispetto all’avversario.