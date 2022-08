Juventus-Roma la decidono i bomber. Inter scavalcata da Mourinho

Juventus-Roma termina in parità con le reti di Vlahovic e Abraham. Un gol per tempo allo Juventus Stadium. I bianconeri rimangono dietro l’Inter, mentre la Roma sale a 7

PARI JUVENTUS-ROMA − Termina 1-1 il secondo big match della terza giornata di campionato. A Torino parte fortissimo la Juventus che dopo 80 secondi è già in vantaggio con una punizione meravigliosa di Dusan Vlahovic. La squadra di Allegri gioca bene e con intensità sfiorando il raddoppio al 10′ con Alex Sandro, tiro largo. Al minuto 25′, i bianconeri vanno anche sul 2-0 con Locatelli ma la rete viene annullata per un precedente tocco di braccio dello stesso Vlahovic. Nella ripresa, esce meglio la Roma che inizia a macinare gioco trovando al 69′ il gol del pari con Tammy Abraham su assist dell’ex Dybala. Termina in parità il match dello Stadium. Inter scavalcata da Mourinho che vola a sette punti.