Juventus, richiesta deroga per apertura Stadium a mille tifosi: la risposta

Allianz Stadium Juventus

La Juventus aveva chiesto in deroga l’apertura dell’Allianz Stadium per mille tifosi in vista del primo impegno ufficiale in campionato, vale a dire la sfida contro la Sampdoria in programma domenica 20 settembre alle ore 20.45. Secondo quanto rivelato da “Sky Sport”, la risposta è arrivata

NEGATIVO – La Juventus aveva chiesto in deroga alla regione Piemonte la riapertura dello stadio a mille tifosi, come previsto dal DPCM, per gli eventi sportivi all’aperto, quindi per Juventus-Sampdoria. Non sarà possibile perché la Regione, considerata anche la posizione del Comitato Tecnico Scientifico che rimane contrario all’apertura degli stadi, da quello che sappiamo non intende procedere alla deroga perché c’è il rischio che poi possa essere impugnata. Juventus-Sampdoria non avrà le porte aperte, seppur per solo mille tifosi.