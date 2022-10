Juventus, problema all’anca per un difensore: da valutare in vista Inter

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista della sfida da dentro-o-fuori di questa sera contro il Benfica. A pochi minuti dal calcio d’inizio infatti Alex Sandro ha accusato un problema all’anca. Panchina per lui, resta da valutare anche in ottica della partita del 6 novembre contro l’Inter.

PICCOLO PROBLEMA – Doveva partire da titolare, invece andrà soltanto in panchina. Questa la situazione di Alex Sandro, che a pochi minuti dal calcio d’inizio di Benfica-Juventus ha accusato un problema all’anca. Nulla di troppo grave, dal momento che resterà comunque a disposizione. Anche se resta da valutare, con un occhio anche all’Inter: il 6 novembre è infatti in programma lo scontro diretto a Torino tra le due squadre.