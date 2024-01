Juventus, possesso palla e partitella: secondo allenamento prima dell’Inter

La Juventus ieri è tornata ad allenarsi alla Continassa nella settimana che porta allo scontro diretto contro l’Inter. Di seguito il comunicato sul report dell’allenamento odierno.

PRIMA DELL’INTER – “Secondo giorno di lavoro per la Juventus in questa settimana che porta alla sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter, match valido per la 23^ giornata di Serie A. In preparazione per il Derby d’Italia i ragazzi di mister Allegri si sono concentrati soprattutto prima sul possesso palla e sul lavoro di ripartenza e di azioni veloci che hanno coinvolto l’intero gruppo. Poi a chiusura della sessione d’allenamento, la partitella lavorando sempre sotto pressione. Domani la squadra è attesa in campo di nuovo al pomeriggio, quando mancheranno tre giorni alla gara in trasferta a Milano”.

