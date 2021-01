Juventus, Pirlo fa turnover prima dell’Inter: fuori anche Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo Juventus

La Juventus si appresta ad affrontare il Genoa in Coppa Italia, e Pirlo vara il turnover in vista dell’Inter. Ecco la formazione scelta dal tecnico bianconero.

ROTAZIONI – La Juventus si appresta a scendere in campo, anche lei negli ottavi di Coppa Italia. L’avversario è il Genoa, e Andrea Pirlo sceglie le seconde linee. Non perché snobbi i rossoblu, ma perché bisogna tenere conto anche dei prossimi impegni. E la prossima data sul calendario vede Inter-Juventus, domenica sera alle 20.45. Rimarrà a riposo Cristiano Ronaldo, così come anche Wojciech Szczęsny, Leonardo Bonucci e Danilo. Questa la formazione scelta dal tecnico bianconero: Buffon; Dragusin, Chiellini, Demiral, Wesley; Arthur, Portanova, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. Siederanno in panchina anche Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.