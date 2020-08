Juventus, Pirlo dovrÃ  fare a meno di De Ligt: ecco quanto starÃ  fuori

Juventus, Pirlo dovrà fare a meno di De Ligt: ecco quanto starà fuori

Prima grana per Andrea Pirlo, che da pochi giorni è diventato il nuovo allenatore della Juventus. Matthijs de Ligt dovrà operarsi alla spalla, così come annunciato dallo stesso calciatore dopo l’eliminazione dalla UEFA Champions League. Secondo “Sportmediaset” il difensore salterà l’inizio di stagione.

L’OPERAZIONE – Matthijs de Ligt non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per l’inizio della prossima stagione, il calciatore come riportato da Sportmediaset sarà costretto a operarsi alla spalla – lussata contro l’Atalanta a novembre – e saltare così l’avvio di stagione. Il calciatore di conseguenza tornerà a disposizione del tecnico solamente a novembre. Pirlo avrà dunque a disposizione solo Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Merih Demiral – in attesa di scoprire il futuro di Daniele Rugani.

Fonte: Sportmediaset.