La Juventus non vince più, Milik la salva a Bologna! Inter a meno 3

Termina 1-1 Bologna-Juventus. Segna prima la squadra di Thiago Motta su rigore con Orsolini. Milik riagguanta tutto nella ripresa. Bene per l’Inter, che si porta a tre punti dai bianconeri

PAREGGIO DIVERTENTE − Match intenso al Dall’Ara tra Bologna e Juventus. I bianconeri sono reduci da due sconfitte di fila, l’ultima quella contro l’Inter in Coppa Italia. I felsinei invece dal KO sul campo del Verona. Pronti-via e dopo 10′ la squadra di Thiago Motta passa in vantaggio su calcio di rigore. Danilo stende Orsolini in area di rigore, per il signor Sozza non c’è niente, ma dopo check al Var assegna il rigore. Curiosità: per un’ora abbondante il monitor non è funzionante, quindi si decide tutto direttamente da Lissone. Dal dischetto Orsolini non sbaglia. La Juventus comunque reagisce bene allo svantaggio sfiorando il pareggio a più riprese. Al 26′ serve uno straordinario Skorupski a salvare due volte su Fagioli. Portiere polacco che quattro minuti più tardi neutralizza anche un rigore di Milik. Pessima esecuzione con saltello dell’attaccante polacco. Nel finale, ritorna a riaffacciarsi in avanti il Bologna, con Barrow stoppato due volte da Szczesny. Nella ripresa, il ritmo sempre alto. Al 60′ Milik si fa perdonare segnando la rete dell’1-1. Entrambe le squadre ci provano e prima Aebischer e poi Soule mancano il gol per pochissimo. Il match termina 1-1, risultato che va bene anche all’Inter. Nerazzurri adesso a meno tre dalla Juventus.