Juventus, non solo Locatelli: altro giocatore non al meglio prima dell’Inter – Sky

Non solo Manuel Locatelli infortunato prima della sosta prima di Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche un altro giocatore agli ordini di Massimiliano Allegri non è al meglio prima del big-match.

ALTRO NON AL MEGLIO – Luciano Spalletti in questa sosta per le Nazionali ha convocato per la prima volta Andrea Cambiaso, terzino sinistro della Juventus che si è messo in mostra in questa stagione. L’esterno italiano, però, è in condizioni precarie. Fermo per un trauma contusivo riportato durante la partita con il Cagliari. La caviglia è gonfia, ma lui resta comunque a Coverciano in attesa di maggiori sviluppi. Questo si aggiunge all’infortunio anche di Manuel Locatelli. Per lui però il problema è ben più grave perché riguarda la frattura di una costola. Entrambi i giocatori, però, potrebbero tornare a disposizione di Massimiliano Allegri puntualmente per la partita contro l’Inter alla ripresa.