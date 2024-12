La Juventus non sa più vincere in Serie A: pareggio contro il Venezia grazie a un rigore

La Juventus pareggia in casa contro il Venezia per 2-2. Decisivo il rigore finale di Vlahovic, che segue ai gol di Ellertsson, Idzes e Gatti.

ANDAMENTO INIZIALE – La Juventus ospita il Venezia nella sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. I bianconeri, a secco di vittorie nelle ultime 3 gare, si presentano al match sulla scia positiva data dall’importante vittoria per 2-0 contro il Manchester City in Champions League. L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che pressano alti gli avversari e spingono in fase offensiva per trovare la via del vantaggio. Il gol arriva, al 19′, grazie al tocco sotto porta di Federico Gatti dopo un colpo di testa di Khéphren Thuram sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol non scalfisce la compagine di Eusebio Di Francesco, che inizia gradualmente a carburare affacciandosi alla porta difesa da Michele Di Gregorio. Al 30′, il Venezia centra la traversa con il tiro da fuori area di Magnus Kofod Andersen. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i bianconeri.

Il gol di Vlahovic vale il pareggio finale tra Juventus e Venezia

PAREGGIO FINALE – La rete di Kenan Yildiz al 50′, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, illude la Juventus circa l’andamento del secondo tempo. Il suo colpo di testa è però seguito da un tocco di braccio che preclude la regolarità del 2-0 e ne determina l’annullamento da parte dell’arbitro Antonio Giua. Dal possibile doppio vantaggio si passa, nel giro di 11 minuti, al pareggio dei lagunari. È il 61′ quando, dopo una manovra avvolgente realizzata dal Venezia, Francesco Zampano crossa nell’area di rigore bianconera. Sulla sfera arriva Mikael Egill Ellertsson, che incorna di testa e regala il pareggio ai suoi. Il prosieguo del match racconta di una fase finale dell’incontro all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre che provano a portare a casa i tre punti. Chi ci crede di più sembra essere il Venezia, che all’83’ trova il 2-1 grazie al colpo di testa di Jay Noah Idzes sul cross di Hans Nicolussi Caviglia. La Juventus va vicinissima al pareggio, all’89’, con la rovesciata di Douglas Luiz che si spegne di un soffio sul fondo. La rete del 2-2 finale poi arriva al 94′ con il calcio di rigore trasformato da Dusan Vlahovic dopo il tocco di mano in area di Antonio Candela.

JUVENTUS-VENEZIA 2-2, IL TABELLINO:

19′ Gatti (J), 61′ Ellertsson (V), 83′ Idzes (V), 94′ Vlahovic (J)