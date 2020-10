Juventus-Napoli, riunione straordinaria in FIGC: l’ipotesi piÃ¹ accreditata

Juventus-Napoli, riunione straordinaria in FIGC: l’ipotesi più accreditata

Allianz Stadium Juventus

Si sta prendendo una decisione sul destino di Juventus-Napoli, dopo la mancata partenza degli azzurri a causa di un provvedimento ASL a seguito dei casi Covid nella squadra partenopea

ULTIME – Al momento l’ipotesi più accreditata per quanto riguarda Juventus-Napoli è che il big match della terza giornata del campionato di Serie A venga rinviato. La discussione tra i consiglieri sarebbe però in corso. Ricordiamo che la riunione straordinaria è stata indetta a seguito dell’isolamento fiduciario per 14 giorni disposto dall’ASL.