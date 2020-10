Juventus-Napoli, i partenopei non partono. Si va verso 3-0 a tavolino – Sky

Aurelio De Laurentiis Napoli

Juventus-Napoli diventa un caso sempre più spinoso. La situazione a distanza di poche ore non sembrerebbe essere cambiata con Juventus (QUI) e Lega Serie A (QUI) che hanno già preso posizione, e la squadra partenopea bloccata a Napoli dall’ASL. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” si va verso il 3-0 a tavolino: le ultime.

A TAVOLINO – Juventus-Napoli, si va verso il 3-0 a tavolino per i bianconeri, con i partenopei bloccati a Napoli. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” in questi minuti, la squadra di Andrea Pirlo si presenterà regolarmente all’Allianz Stadium, probabilmente senza neanche scendere in campo in attesa dei quarantacinque minuti previsti dal regolamento, quindi fino alle 21:30. Inoltre la Juventus avrebbe effettuato i tamponi a tutta la squadra, nel pomeriggio si attende l’esito.

Fonte: Sky Sport.