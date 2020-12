Juventus-Napoli, De Laurentiis gioisce: “Chi rispetta le regole…”

(Rinofelino – Dreamstime.com)

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, esulta per la decisione del Collegio di Garanzia dello sport di annullare lo 0-3 contro la Juventus.

FELICI – Aurelio De Laurentiis non riesce a contenere la gioia per la decisione riguardante Juventus-Napoli. Lo scorso 4 ottobre era stato assegnato il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri. I campani, infatti, non si erano presentati a Torino per un divieto imposto dall’ASL campana. Oggi invece il Collegio di Garanzia dello Sport ribalta la sentenza. Annullati la vittoria della Juventus e il punto di penalizzazione assegnato al Napoli. La gara dovrà quindi regolarmente disputarsi, in data ancora da decidere. Nel frattempo De Laurentiis commenta così la notizia: “Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole #ADL”.