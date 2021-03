Juventus-Napoli ha una data: fra due settimane il recupero della partita

Juventus-Napoli è l’unica partita del girone d’andata di Serie A non disputata. Dopo il 3-0 a tavolino, e il ricorso vinto dagli azzurri (che servirà come precedente per Lazio-Torino di ieri), il match si dovrà giocare. Sarà fra due settimane, come stabilito poco fa.

IL RECUPERO – Juventus-Napoli, match della terza giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 17 marzo alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino. La partita era in programma domenica 4 ottobre, ma non si era disputata perché l’ASL del capoluogo campano aveva bloccato gli azzurri per due positività. Dopo un weekend di polemiche il Giudice Sportivo aveva assegnato il 3-0 a tavolino e il -1 al Napoli, che aveva fatto ricorso. Il primo respinto, il secondo accolto dal CONI. Ora, dopo cinque mesi e mezzo, si scenderà in campo. Da ricordare che, dopo il 3-0 di ieri allo Spezia, la Juventus (vedi articolo) è a -7 dall’Inter con lo stesso numero di partite. Il recupero di Juventus-Napoli toglierà il dubbio sulla distanza in classifica.