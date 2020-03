Juventus-Milan a porte socchiuse: mercoledì si può giocare – TS

“Tuttosport” fa il punto su Juventus-Milan, in programma mercoledì. Si giocherà col pubblico con alcune limitazioni: mercoledì si può.

PORTE APERTE, MA CON LIMITI – Juventus-Milan a porte socchiuse, cioè aperte ma non per tutti. Alla semifinale di Coppa Italia, prevista per mecoledì sera (ore 20.45) all’Allianz Stadium, non potranno accedere i tifosi provenienti dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna. Le disposizioni verranno specificate nell’aposito Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Così ha fatto trapelare il prefetto Claudio Palomba al termine di un tavolo di sicurezza, ieri a Torino alla sede della Croce Rossa, sull’emergenza coronavirus. Una decisione che significherebbe un passo verso la normalità, anche se la restrizione alla Lombardia impedirebbe a molti tifosi del Milan di sostenere la propria squadra nella semifinale di ritorno. Anche se nutrita potrebbe essere pure la fetta di tifosi bianconeri lombardi (e delle altre regioni attenzionate) costretti a rivedere i piani.

MERCOLEDI’ CAMBIA TUTTO – Trattasi di scelta che non è del tutto congrua con la decisione di rinviare una partita nello stesso stadio che si sarebbe dovuta disputare appena tre giorni prima (ovvero Juventus-Inter, saltata oggi), ma che si inserisce nel miglioramento delle condizioni in Piemonte in cui, infatti, le lezioni scolastiche ricominceranno proprio mercoledì. Detto ciò, molti biglietti della partita sono stati già venduti e molti di questi proprio nelle regioni che prevedono la restrizione. La Juventus, non appena ci sarà una decisione ufficiale, renderà note le modalità dell’eventuale risarcimento per chi non potrà assistere alla partita. E, ovviamente, essendo i biglietti nominali chi provasse a entrare allo Stadium provenendo dalle tre regioni “limitate”, verrebbe fermato al tornello che segnalerebbe il biglietto come non valido.