Juventus, lungo infortunio per Danilo! A rischio la partita con l’Inter

Danilo si è infortunato con il Brasile e questo lo costringerà a stare fuori per tanto tempo. Il difensore della Juventus è in dubbio anche per la sfida contro l’Inter.

LUNGO INFORTUNIO – Danilo ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra durante il ritiro con il Brasile e dunque starà fuori per almeno 20 giorni. L’obiettivo del difensore brasiliano sarà quella di recuperare in vista della sfida con l’Inter, in programma il prossimo 26 novembre, con la probabilità anche di non riuscire a recuperare in tempo.