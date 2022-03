Juventus, l’infermeria si svuota. Tre recuperati per la sfida all’Inter – TS

La Juventus recupera i pezzi. Per la sfida contro l’Inter, infatti, i bianconeri dovrebbero avere l’intera rosa a disposizione

RECUPERI – La Juventus comincia a recuperare i pezzi. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, oggi in edicola, l’infermeria dei bianconeri si sta, piano piano, svuotando. E sarà priva di infortunati il 3 aprile, giorno della sfida tra i bianconeri di Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico infatti, sabato, in vista della sfida contro la Sampdoria in campionato, avrà nuovamente a disposizione De Sciglio. Per la sfida di Champions League contro il Villarreal torneranno a disposizione Alex Sandro e Dybala. Per la sfida ai nerazzurri torneranno a disposizione Bonucci, Chiellini e Zakaria.

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti