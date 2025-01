Juventus, Kalulu rischia di saltare l’Inter! Il comunicato

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto gli esiti degli esami medici effettuati da Pierre Kalulu al J | Medical. Questo il commento del club.

STOP – Dopo l’infortunio di ieri sera in Champions League, Pierre Kalulu nella mattinata di oggi si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità dello stop. Come riportato dalla società, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Situazione che si complica ulteriormente per la Juventus, con l’ex Milan che rischia di saltare il derby d’Italia in programma il 16 febbraio a Torino.

Juventus, piove sul bagnato! Lo stop di Kalulu

COMUNICATO – Questa la nota ufficiale della Juventus: “Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J | medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.