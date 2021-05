Juventus-Inter, Zazzaroni sicuro: «Pronostico 2!». Caressa cambia

Questa sera si disputa Juventus-Inter all’Allianz Stadium di Torino. Il “derby d’Italia” di oggi vale tanto per i bianconeri, che si giocano l’accesso alla prossima Champions League. Situazione decisamente più tranquilla quella dei nerazzurri, già da tempo matematicamente campioni d’Italia, ma sicuramente ad Appiano non c’è nessuna voglia di fare sconti alla rivale di sempre. I due giornalisti sportivi Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni , ai microfoni di “Radio Deejay”, hanno fatto i consueti pronostici del fine settimana. Zazzaroni si è detto certo della vittoria dell’Inter pronosticando convintamente “2”. Più cauto invece Fabio Caressa che ha preferito non sbilanciarsi e sostiene che la partita di questa sera terminerà con un pareggio.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: