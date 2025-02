Juventus-Inter, Thiago Motta ha diversi dubbi. Abbondanza! – TS

La Juventus arriva alla partita contro l’Inter con un’abbondanza inusuale in questa stagione. Tanti giocatori hanno recuperato dai rispettivi problemi, Tuttosport fa il punto.

ABBONDANZA – Juventus-Inter è la partita del weekend di Serie A. Il derby d’Italia torna a far parlare di sé e stavolta le due squadre si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino. Thiago Motta ci arriva in un momento positivo perché nelle precedenti tre gare ha ottenuto tre vittorie e non era mai accaduto con lui sulla panchina bianconera. Anche la rosa risponde, diversi giocatori vivono un ottimo periodo di forma e cercano conferme contro l’Inter. Il primo è Weston McKennie, che sicuramente sarà titolare sulla trequarti dietro Randal Kolo Muani. Sulle fasce si muoveranno Samuel Mbangula e Kenan Yildiz, con Francisco Conceicao pronto ad entrare a gara in corso.

SOLUZIONI – I casi per Motta diventano Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic. Il primo probabilmente rimarrà in panchina: a centrocampo l’allenatore pensa alla velocità e alla fisicità di Khephren Thuram al fianco di Manuel Locatelli. Douglas Luiz sta trovando sempre più spazio e sarà in ballottaggio fino alla fine con il francese che viene da tre panchine consecutive. Chi cerca invece il recupero in extremis è Andrea Cambiaso, che anche ieri si è allenato da solo a causa del problema alla caviglia che lo tormenta da diverse settimane.

fonte: Tuttosport – Cristiano Corbo