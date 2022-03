Juventus-Inter, Stadium verso il tutto esaurito. Ultima volta nel 2018 – TS

Juventus-Inter sarà disputata di fronte ad un Allianz Stadium gremito. L’ultima volta era accaduto nel novembre del 2018

TUTTO ESAURITO – Juventus-Inter si giocherà di fronte ad un Allianz Stadium riempito al 100%. Questo grazie alle ultime decisioni del Governo che ha deciso di aprire gli stadi alla loro intera capienza a partire da Italia-Macedonia, partita valida per le qualificazioni a Qatar 2022 in programma il 24 marzo. Un derby d’Italia di fronte ad uno Stadium tutto esaurito non si vede dal 7 dicembre 2018: in quell’occasione i bianconeri vinsero per 1-0 con Mandzukic a segnare la rete decisiva.

Fonte: Tuttosport – M. S