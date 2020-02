Juventus-Inter, sfida a porte aperte? Riunione alle 18, ore decisive

Juventus-Inter, sfida in programma domenica alle ore 20:45, potrebbe giocarsi a porte aperte. Secondo quanto riportato da “ANSA” alle 18 in programma una riunione decisiva presso la sede della Regione Piemonte. Verrà stabilito se mitigare le misure di restrizione imposte dal governo per il coronavirus.

ORE DECISIVE – Juventus-Inter, sfida di cartello in programma domenica alle 20:45, dovrebbe giocarsi senza pubblico. Il Ministero dello Sport, infatti ha disposto per la sfida dell’Allianz Stadium, e per altre 4 partite di Serie A, la disputa a porte chiuse a causa della situazone relativa al coronavirus. Tuttavia, la società bianconera, non ha ancora effettuato comunicati ufficiali in merito. La situazione potrebbe essere più chiara dopo le 18 di oggi pomeriggio. Nella sede della Regione Piemonte, infatti, è prevista una riunione tra Alberto Cirio, presidente della regione ed i prefetti, i sindaci ed i presidenti delle province. L’obiettivo è la possibilità di mitigazione delle misure per la nuova ordinanza sul coronavirus imposta dal Ministero della Salute. Un eventuale benestare delle autorità potrebbe far giocare la sfida di domenica a porte aperte.