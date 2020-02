Juventus-Inter, Sarri recupera Pjanic. Chiellini vuole essere al top – GdS

In vista di Juventus-Inter, che dovrebbe comunque giocarsi e a porte chiuse vista l’emergenza Coronavirus (vedi articolo), Maurizio Sarri recupera Miralem Pjanic, a disposizione già dalla partita di UEFA Champions League contro il Lione. Giorgio Chiellini, secondo la “Gazzetta dello Sport” vuole essere al top per il big-match contro i nerazzurri.

CHI RECUPERA – Per Juventus-Inter, Maurizio Sarri avrà a disposizione Miralem Pjanic infortunatosi la scorsa giornata contro il Brescia, e arruolabile già contro il Lione in Champions League. Inoltre sabato Giorgio Chiellini ha messo ulteriori minuti nelle gambe (53 per l’esattezza) e vuole essere al top per il big-match decisivo per la corsa scudetto.