Juventus-Inter, rinvio improbabile. Pericolo doppia beffa per i tifosi? – GdS

Condividi questo articolo

Juventus-Inter secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” non è a rischio rinvio per l’emergenza Coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio e la Serie A in particolare nelle ultime ore. C’è però un pericolo doppia beffa per i tifosi bianconeri.

RINVIO IMPROBABILE – A sei giorni da Juventus-Inter, improbabile che la data possa cambiare, quindi dovrebbe giocarsi regolarmente domenica sera ma a porte chiuse. L’ipotesi del rinvio causerebbe non pochi problemi alle due società, impegnate ancora in tutte le competizioni (Campionato, Coppa Italia ed Europa). Inoltre: “l’ordinanza con cui la Regione Piemonte ha sospeso (anche) le manifestazioni sportive ha efficacia fino a sabato 29, come la chiusura dello Stadium – niente museo e tour dell’impianto – decisa ieri dalla Juve”. Possibile doppia beffa per i tifosi bianconeri, perché: “le condizioni di vendita pubblicate sul sito della Juve, all’articolo 6 – sottolinea la rosea -, prevedono che l’obbligo di giocare a porte chiuse non generi diritto al rimborso”.